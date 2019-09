Aperte le iscrizioni alla V edizione del Corso di Alta Formazione UNIRSM in Processi di Internazionalizzazione

Il corso intende offrire una conoscenza più mirata e approfondita del processo di internazionalizzazione, asse portante delle strategie aziendali insieme all’altro aspetto cruciale dell’innovazione. L’approccio alle strategie di internazionalizzazione passa attraverso la trasmissione di strumenti concettuali e l’analisi di casi pratici, utili all’acquisizione di competenze e conoscenze spendibili per il successo aziendale all’estero. Direttore scientifico del Corso di Alta Formazione sarà il Prof. Massimo Ferdinandi. Confermate anche per questa nuova edizione le 130 ore di lezione curate da qualificati docenti universitari, diplomatici e dirigenti di aziende multinazionali. Una delle principali novità didattiche del Corso è rappresentata dall’insegnamento “L’Internazionalizzazione delle imprese e destinazioni turistiche” a testimonianza della crescente attenzione verso uno dei motori dello sviluppo economico della Repubblica di San Marino. Al termine del corso avrà luogo un esame scritto volto a selezionare gli studenti più meritevoli a cui destinare un tirocinio all’estero presso aziende che operano a livello internazionale, individuate per il tramite di rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica. Tale possibilità costituisce un elemento altamente qualificante di un progetto didattico rivolto alla nuove generazioni che rientra nell’attività di internazionalizzazione del Paese, cui la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri presta particolare attenzione. Ciò al fine sia di assecondare gli operatori economici sammarinesi nel processo di espansione all’estero, sia di favorire l’insediamento a San Marino di investitori esteri, che avranno bisogno di essere seguiti da personale professionalmente qualificato ed attrezzato alle nuove sfide.

Inoltre, per sperimentare quanto appreso in aula, il programma di studio prevede la redazione a gruppi di un project work: un piano di internazionalizzazione da redigersi presso selezionate aziende sammarinesi. Il rilascio del diploma sarà esclusivamente subordinato a un monte ore minimo di frequenza e alla presentazione del project work. Viene altresì confermato il servizio di counseling per gli studenti, oltre alla tradizionale funzione divulgativa, per il tramite della pagina Facebook del Corso: una piattaforma virtuale in grado di mettere in contatto gli studenti con un gruppo di qualificati professionisti dei processi di internazionalizzazione. Il Corso di Alta Formazione UNIRSM prevede come requisito minino il diploma di scuola secondaria superiore. La quota di iscrizione ammonta a Euro 820,00. Il corso prenderà avvio l'8 novembre 2019 e terminerà il 21 marzo 2020; le iscrizioni già attive, sono da effettuarsi online sul sito web dell’Università degli Studi di San Marino (www.unirsm.sm/corsointernazionale), e resteranno aperte fino al 8 ottobre p.v. Le lezioni si terranno presso la sede UNIRSM al World Trade Center (WTC San Marino) di Dogana, il venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Per ulteriori informazioni: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino