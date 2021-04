“Nella seduta del Consiglio Grande e Generale di Lunedì 26 aprile 2021 è stato approvato il PDL che modifica la Legge sull’Editoria del 2014 Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini esprime soddisfazione per le necessarie e urgenti modifiche apportate, volte a colmare alcune lacune presenti all’interno della Legge, fornendo, in particolare, all’Autorità Garante per l’Informazione, gli strumenti necessari per svolgere il suo importante compito. Durante la seduta è stata proposta dal Segretario di Stato Lonfernini per il ruolo di Presidente, Sonia Tura, successivamente nominata dal Consiglio Grande e Generale, che unitamente ai nuovi membri, consentiranno alla rinnovata Autorità di avviare adeguatamente il suo ruolo di organo di controllo in attesa di un nuovo testo complessivo sull’Informazione".