Asset virtuali in Congresso di Stato

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha presentato questa mattina in Congresso di Stato il decreto delegato “Norme in materia di servizio di custodia di asset virtuali” per rispondere alla sentita esigenza del Paese di attrarre nuovi investitori. Nel decreto delegato, che riveste un intervento strategico mirato allo sviluppo economico e alla innovazione tecnologica del paese, si è tenuto conto dei rischi legati agli asset virtuali, consentendo, in questa fase ai solo Istituti di Credito vigilati ai sensi della LISF (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurati n. 165 del 17 novembre 2005) di fornire il servizio di custodia di asset virtuali, tuttavia il provvedimento rappresenta una svolta epocale per il sistema sammarinese che si affaccia così sul mondo “fintech”, settore sul quale si punta a divenire uno dei primi paese se non il primo paese al mondo a prevedere e garantire una chiara, facile e competitiva normativa. Quella degli asset virtuali, infatti, è una nicchia di mercato in fortissima crescita, nella quale la Repubblica di San Marino deve inserirsi giocando d’anticipo, costruendo un’adeguata struttura giuridica, con l’obbiettivo di creare un mercato regolamentato che possa catalizzare nuovi capitali.