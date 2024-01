Associazione San Marino Cina: Visita della Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries

Martedì 23 Gennaio, una delegazione della Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries di Pechino, guidata dal suo Vice Presidente Sig. Yuan Mindao e dal Vice Direttore Generale del Dipartimento Europeo Sig. Lyv Hongwei, si è recata in Repubblica per i 35 anni dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina. Questa importante Associazione, che cura le relazioni culturali tra la Cina e le sue varie province con il mondo intero, non era potuto venire ai festeggiamenti dello scorso ottobre ma hanno desiderato fortemente essere presenti per omaggiare la nostra Presidente, Terenzi Barbara con un dipinto da esporre nel nostro museo. e presentare personalmente la profonda stima e il ricordo dell'amicizia e del lavoro svolto dal suo padre, Gian Franco, in oltre tre decenni per il bene e la pace. L'Associazione di Amicizia San Marino - Cina ha accompagnato la delegazione a visitare il Palazzo Pubblico, il Museo di Arte e Cultura Cinese a Serravalle e la sede dell'Istituto Confucio a Montegiardino e ad incontrare presso la Segreteria di Stato per l'Istruzione, il Segretario Andrea Belluzzi e l'Ambasciatore di San Marino presso la Cina Dario Galassi. In serata è stata l'occasione di cenare e conoscere diversi associati e amici di San Marino tra cui alcuni ragazzi dello scorso camp estivo di Shanghai. L'Associazione di Amicizia San Marino-Cina ringrazia la Segreteria per l'Istruzione, la Segreteria per gli Affari Esteri, l'Ambasciatore Dario Galassi, il Cerimoniale Diplomatico, l'Istituto Confucio, i nostri associati, sostenitori e amici per il loro continuo supporto e vicinanza.

Comunicato stampa

Associazione San Marino Cina