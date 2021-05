Authority Pari Opportunità: Decimo anniversario Convenzione di Instanbul

L’11 maggio 2011 ricorre il decimo anniversario della Convenzione di Istanbul. Questo trattato di rilevanza storica stabilisce a livello globale gli standard legali per garantire alle donne il diritto di essere libere dalla violenza, riconoscere la violenza da loro subita come una violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione.

La Convenzione di Istanbul è il risultato di continui sforzi iniziati negli anni ’90 dal Consiglio d’Europa. Il 7 aprile 2011 il Comitato dei Ministri Europeo sceglie Istanbul come città nella quale, l’11 maggio dello stesso anno, rendere disponibile la sottoscrizione della convenzione ai vari Stati. Questa scelta, ad oggi, appare paradossale in quanto proprio la Turchia ha notificato, nel marzo 2021, il suo ritiro che diventerà effettivo il 1° luglio 2021.

Il 28 gennaio 2016 la Repubblica di San Marino ha ratificato la convenzione, attraverso il voto unanime del Consiglio Grande e Generale. Questo fu un passo decisivo per la nostra piccola Repubblica; un’importante scelta che ci vede parte attiva nella lotta e nella prevenzione contro la violenza sulle donne.

L’adesione ad una convenzione internazionale per i micro-stati non è mai una scelta facile, perché implica la necessità di adeguare la propria normativa interna ai principi della convenzione sottoscritta, trovando spesso ostacoli pratici nella sua applicazione. La nostra Repubblica, tuttavia, ha saputo dimostrare di essere molto attenta e sensibile in merito, apportando modifiche alla normativa vigente e al codice penale, attuando protocolli operativi tra gli operatori della rete antiviolenza che rendono sempre più efficaci gli interventi in caso di repressione e, soprattutto, in ambito preventivo.

La Repubblica di San Marino investe, già da tempo, numerose risorse nella formazione delle figure che operano nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno, riconoscendo intrinsecamente che il primo passo necessario consiste nel cambio di modello culturale legato al ruolo sociale della donna ed alla violenza perpetrata su di lei. Nel 2008 viene istituita l’Authority per le Pari Opportunità, con il compito di promuovere e sostenere ogni iniziativa tesa alla prevenzione del fenomeno della violenza, garantire il dovuto sostegno alle vittime, favorire e vigilare l’operato delle associazioni che si occupano di questa problematica. Tra i compiti dell’Authority rientra, appunto, il vigilare l’applicazione dei principi approvati attraverso la sottoscrizione alla Convenzione di Istanbul.

La Convenzione di Istanbul, nella definizione di “genere” sottolinea quanto le disuguaglianze, gli stereotipi e la violenza non derivino da differenze biologiche ma da preconcetti dannosi sugli attributi delle donne o dei ruoli che limitano la loro attività. La convenzione inquadra l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica nel progresso di uguaglianza tra donne e uomini.

L’Authority per le Pari Opportunità auspica che la Repubblica di San Marino e tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione di Istanbul continuino nel virtuoso percorso intrapreso e che altri stati aderiscano a questo documento di civiltà perché, come scrive la Presidente del GREVIO Marceline Naudi: “… È l’ambizione che ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, non la paura. Ma per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo credere in loro, collettivamente...”.











Comunicato stampa

Authority per le Pari Opportunità