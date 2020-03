BAC: donazione di 5000 euro per l'emergenza sanitaria

Banca Agricola Commerciale, nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di contribuire alla raccolta fondi promossa in favore della Protezione Civile di San Marino, finalizzata a sostenere l’impegno economico dovuto all’acquisto di quanto necessario per fare fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito l’intera Comunità Sammarinese.

Per tale motivo, BAC ha effettuato una donazione di 5.000 euro sul conto corrente dedicato

IBAN: SM66U0303409800000060169204

Causale: emergenza COVID - 19

ed invita tutta la Cittadinanza ad unirsi nella raccolta fondi.

BAC ringrazia tutto il personale sanitario, medici, infermieri, operatori socio sanitari, Protezione Civile, volontari e tutti coloro che si adoperano con dedizione e senso civico nell’affrontare quotidianamente l’attuale situazione di emergenza.

Nella speranza che tale problematica abbia conclusione quanto prima, BAC si unisce nella raccomandazione di rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite dalle Autorità Sammarinesi per limitare la diffusione del coronavirus.

#andratuttobene

#sanmarinoresiste





Comunicato stampa

Banca Agricola Commerciale