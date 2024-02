“Believe”, l'11^ edizione del "San Marino Comics Festival" prende forma

Un viaggio incredibile quello che verrà "raccontato" nella prossima edizione di San Marino Comics Festival ! UNDICESIMA EDIZIONE: 11 anni di passione che verranno raccontati attraverso gli occhi di Dorothy e dei suoi compagni di viaggio.

Il claim dell’evento sarà “Believe” e andrà a richiamare le atmosfere del “Wonderful Wizard of Oz” di Frank Baum, raccontando la capacità di credere in sé stessi, di valorizzare le proprie abilità oltre all’ importanza che ha l'amicizia e l'affrontare le difficoltà insieme, senza tralasciare la magia e le aspettative che San Marino trasmette, proprio come nel viaggio che intraprende Dorothy per incontrare il Meraviglioso Mago di Oz verso la Città di Smeraldo. Sarà un viaggio tra magia e cultura attraverso i percorsi di intrattenimento che proporrà il festival con un occhio orientato alle famiglie e all’inclusione sociale senza tralasciare il mondo del fumetto e del cosplay.

RIGUARDO AI TICKET : Solo i grandi concerti serali avranno il biglietto

ECCO LE NOVITÀ PIU' IMPORTANTI CHE RIGUARDANO GLI ESPOSITORI: 1) A grande richiesta, l'area espositiva nel Piazzale Cava Antica (Parcheggio n.6) resterà aperta dalle 10.00 alle 24.00 (nei giorni di venerdì e sabato). Questo permetterà al pubblico che vuole "fare serata" di fruire sia della parte FOOD che dell'area COMMERCIALE. Agli espositori che non vogliono stare aperti fino alle 24.00 verranno proposte soluzioni alternative. 2) Il tendone espositori del Parcheggio 6 tornerà ad essere lungo "solo" 45 metri quindi verrà facilitata la logistica per carico/scarico 3) Confermato CAMPO BRUNO REFFI come AREA GRANDI EVENTI dove si svolgeranno i concerti principali con prolungamento della serata di sabato fino alle 02.00 del mattino. 4) Cambia il REGOLAMENTO ESPOSITORI con orari diversificati di accesso a seconda delle zone espositive nelle varie location del centro storico

Vi aspettiamo a SAN MARINO COMICS FESTIVAL il 23-24-25 AGOSTO 2024