Bilancio positivo della missione negli Emirati Arabi Uniti del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi

Agevolare le imprese sammarinesi ad accedere o a potenziare la presenza nel mercato emiratino e promuovere le relazioni economiche e di investimento tra i due Paesi è stato l'obiettivo degli incontri istituzionali e dei convegni che nei giorni scorsi hanno visto impegnato negli Emirati Arabi Uniti, il Segretario per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi assieme ad una delegazione di Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Tra gli appuntamenti cui Righi ha partecipato: il Business Forum ‘San Marino: the Ancient Land of Liberty. A business-friendly jurisdiction in the heart of Europe’ presso la Abu Dhabi Hall di Expo 2020 Dubai organizzato e condotto da Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio di San Marino, dedicato alla promozione turistica ed economica della Repubblica di San Marino; la firma di un Memorandum of Understanding tra le Camere di Commercio sammarinese e di Dubai per creare nuove opportunità commerciali per entrambe le parti; l’Opening Ceremony dell’11esima Edizione dell’Annual Investment Meeting (AIM) l'iniziativa del Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti progettata per fornire un quadro di scambio globale sui principi chiave alla base delle politiche di investimento internazionale, le strategie e le pratiche per lo sviluppo sostenibile; il bilaterale fra la Camera di Commercio di San Marino e quella di Abu Dhabi per favorire, concretamente, iniziative e collaborazioni fra la Repubblica di San Marino e gli Emirati Arabi Uniti in ambiti quali l’ospitalità, l’aeroporto, le nuove tecnologie e le energie rinnovabili.

c.s. Segreteria di Stato per l'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la Semplificazione Normativa