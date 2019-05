Borgo: lunedì 27 scopriremo il nuovo parcheggio

La Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Turismo della Repubblica di San Marino e la Giunta di Castello di Borgo Maggiore invitano la cittadinanza a partecipare alla serata pubblica in merito al progetto del nuovo parcheggio di Borgo Maggiore, che si terrà lunedì 27 maggio 2019 alle ore 18:00 presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore ( ex Internationale). Alla serata i progettisti vincitori del bando di concorso illustreranno il loro progetto e ascolteranno le opinioni ed i contributi della cittadinanza. Quest'opera infatti non è un semplice parcheggio multipiano, ma un'infrastruttura strategica per la riqualificazione del Borgo ed a vantaggio dell'intero territorio. Si auspica quindi una numerosa adesione per un'ampia condivisione del progetto.