Camera Penale San Marino: preoccupazione perla pronuncia del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia di querela nullitatis

La Camera Penale esprime la propria preoccupazione per la recente pronuncia del Giudice per i Rimedi Straordinari in materia di querela nullitatis. Si tratta, infatti, di un rimedio non previsto in ambito penale da alcuna normativa vigente, escluso dalle Leggi costituzionali, per lo più introdotto su ricorso della parte civile avverso una sentenza di assoluzione dell'imputato. Un simile precedente giurisprudenziale mette a repentaglio i fondamentali principi di certezza del diritto, inemendabili, quali la legalità, la tassatività delle impugnazioni, il divieto di reformatio in peius e il favor rei. La Camera Penale è certamente favorevole ad un confronto sul tema ed è disponibile ad offrire ogni contributo ritenuto utile per approfondire il delicato tema che ha toccato i principi fondanti del nostro ordinamento.

c.s. Camera Penale San Marino