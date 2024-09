Canicross : 1° canicross San Marino

Sabato, 14 settembre si è svolto al Parco Laiala il 1° Canicross San Marino organizzato dalla San Marino Athetics Academy. Il Canicross è una disciplina cinofilo/sportiva in cui il conduttore (atleta uomo/donna) corre insieme al proprio cane mediante un’apposita attrezzatura su percorsi sterrati.

In apertura dell’evento, c’è stata la camminata/corsa per tutti con la partecipazione di numerosi binomi incuriositi da questa possibilità di fare sport con il proprio cane, qualsiasi sia la razza, la statura o l’età.

Sul percorso molto tecnico con continui saliscendi che si è snodato nella pineta di Serravalle, il vice campione del mondo, edizione 2023, Enrico Calandri di Spoleto ha dato spettacolo con il suo Owen concludendo la gara in 8’40’’69. Completano il podio, Denis Cestaro con Bo e Andrea Fava con Achille, entrambi della ASD Cerbero Team di Ravenna.

Nella gara femminile, è la pluricampionessa italiana Chiara Capezzone con Berenice (società Power team di Grosseto) a mettersi la medaglia d’oro al collo con il tempo di 9’49’’17, seguita dalla sammarinese Paola Carinato con Arya (all’esordio competitivo).

Nelle categorie giovanili primeggiano la sammarinese Adele Mularoni con Mimmo nella categoria Zampe Selvagge ( nate nel 2014-2017) con 15’43’’27, seguita da Emma Calandri con Endy e Martina Pelliccioni con Kira. Vince la categoria Speedy Dog ( nate nel 2013-2010), Emma Buscarini con Icy con l’eccellente tempo di 13’44’’06.

La categoria Adapted ha dato bella dimostrazione di sé con Sara Valentini che ha corso con la guida Michele Buscarini e il suo Bayron e Ruggero Marchetti, guidato da Denis Cestaro e la sua Bo. Entrambi vincono la propria categoria.

Un momento molto emozionante è stata la consegna di un riconoscimento del binomio Claudio Caprioli e il suo Taquan, animale salvato da morte certa grazie al contributo dell’Apas.

A fine evento e’ stata presentata la squadra sammarinese che rappresenterà San Marino per la prima volta al Campionato del Mondo a Bardonecchia dal 18 al 20 ottobre. La squadra è composta da Paola&Arya, Emma Buscarini&Icy, Martina&Kira, Sara e Michele&Bayron, Ruggero e Denis&Bo. E’ stata consegnata ufficialmente la bandiera di San Marino a tutti gli atleti con la mission di partecipare al massimo evento Internazionale nel segno della lealtà sportiva mantenendo alto l’onore di San Marino.



Comunicato stampa

San Marino Athletics Academy SMAA