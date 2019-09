Cecchetti e Margiotta: interpellanza su Corpo della Gendarmeria

In data 10 luglio scorso il Congresso di Stato, sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Segretario di Stato per gli Affari Interni con delibera n. 5 ha disposto il distacco amministrativo, a partire dal 1 settembre e fino al 31 dicembre p.v. con la possibilità di rinnovo, presso il Corpo della Gendarmeria della Sig.ra Danila Gattei, al fine di svolgere le funzioni di collaborazione nella gestione delle procedure amministrative e contabili. Considerata in ogni caso la richiesta motivata e la necessità avanzata direttamente dal Colonnello del Corpo della Gendarmeria e Direttore dell’Ufficio Centrale Nazionale Interpol, interpelliamo il Governo per conoscere:

a) se il periodo disposto per il distacco sarà sufficiente o si ritiene fin da ora di prorogare tale incarico per i mesi successivi, con riferimento all’anno 2020, visto che tale ipotesi è in delibera;

b) il motivo che ha portato a scegliere il distacco di personale già in attività, considerato che si è autorizzata la sua sostituzione presso la UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia – Dipartimento Istruzione, con liv. 7;

c) il nominativo del sostituto, visto che si procederà alla supplenza e se verrà riconosciuto allo stesso pari livello del distaccato;

d) il perché non si è proceduto direttamente con la sostituzione dalle graduatorie pubbliche o addirittura reperirlo da coloro che oggi sono in mobilità;

e) e poter avere a disposizione tutti i nominativi e relativi ruoli di coloro distaccati nell’ambito della Pubblica Amministrazione, compreso il settore Pubblico Allargato, dal 1 gennaio ad oggi.

Si richiede risposta scritta



Interpellanza

I Consiglieri Indipendenti

Giovanna Cecchetti

Tony Margiotta