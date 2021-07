Centri Sanitari: modalità di accesso

Nella giornata venerdì 16 luglio, si è svolto un incontro tra Segretario di Stato per la Sanità, Comitato Esecutivo ISS, Direzione e tutto il personale delle Cure Primarie, per condividere soluzioni organizzative relative alle modalità di accesso ai Centri Salute. Come è noto la Medicina di Base rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito dell’assistenza territoriale, ed è organizzata in tre Centri (Serravalle, Borgo Maggiore e Murata) e in cinque ambulatori periferici (Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Fiorentino e Montegiardino). Dalla riunione, che si è svolta in un clima fortemente collaborativo, è emersa la volontà di attivare, in via sperimentale fino a nuove indicazioni, una modifica parziale delle modalità di accesso e fruizione dei Centri Sanitari. I Centri di Borgo Maggiore e Murata (a cui afferiscono anche le cinque condotte collegate) resteranno aperti all’utenza tutti i giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato (solo per esigenze sanitarie urgenti) dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’accesso e le prestazioni ai due Centri sono consentiti solo previa prenotazione telefonica.

• CS Borgo Maggiore: 0549-994061

• CS Murata: 0549-994051 Le visite ordinarie (non-urgenti) saranno effettuate tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Le visite urgenti saranno effettuate tutti i giorni tra le ore 10.00 e le 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Il Centro di Serravalle resta aperto all’utenza tutti i giorni feriali (orario 8.00 - 18.00 e il sabato, solo per esigenze sanitarie urgenti, dalle 8.00 alle 13.00) e l’accesso è consentito sempre previa prenotazione telefonica. Le visite ordinarie (non-urgenti) saranno effettuate tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (per prenotazioni telefonare al numero 0549-994071). Le visite urgenti saranno effettuate tutti i giorni su indicazioni del Centro, sabato mattina compreso, solo a seguito di prenotazione telefonica al numero 0549-994072. In tutti i Centri per la Salute, chi avesse esigenze di tipo amministrativo (quindi escluse le visite ordinarie o urgenti) potrà contattare i seguenti numeri, dal lunedì al venerdì, fra le ore 10.00 e le 13.00 e, nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00:

• Centro Salute di Borgo Maggiore: 0549-994061

• Centro Salute di Murata: 0549-994051

• Centro Salute di Serravalle: 0549-994071

Al fine di garantire la migliore assistenza possibile da parte degli operatori sanitari, si raccomanda il rispetto delle modalità sopra elencate e le seguenti indicazioni:

• Si raccomanda l’utenza al rispetto delle misure, tutt’ora valide, per il contrasto all’emergenza Covid: in presenza di sintomi quali febbre, accompagnata da disturbi respiratori importanti, non bisogna recarsi in Ospedale o al Centro Sanitario, ma contattare il proprio medico curante/guardia medica.

• Per la richiesta di farmaci per le terapie croniche è necessario utilizzare il servizio on-line accedendo al sito ISS “servizionline.iss.sm”. I certificati e i farmaci per le terapie croniche richiesti on line, saranno disponibili entro 48 ore (giorni feriali) dalla richiesta.

• In caso di assenza del proprio medico curante, ci si potrà rivolgere direttamente al proprio Centro Sanitario di riferimento.

Il Comitato Esecutivo ISS, congiuntamente alla Segreteria di Stato alla Sanità, consapevoli delle difficoltà del momento, nel richiedere a tutti gli assistiti la massima collaborazione, ringraziano i professionisti e gli operatori delle Cure Primarie (medici, infermieri, personale amministrativo) per l’impegno di questi mesi, la professionalità e disponibilità al confronto e assicurano infine il massimo impegno per il ripristino delle carenze organiche, sia mediche che infermieristiche.