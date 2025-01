Cerimonia di ringraziamento per le donazioni dell’associazione AD7 destinate alla pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini

Si è svolta nella mattinata di giovedì 16 gennaio, all’interno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per le donazioni destinate al reparto da parte dell’associazione AD7 di Macerata Feltria. Si tratta, in particolare, di due donazioni effettuate dall’associazione AD7 nell’arco di pochi mesi: una di 1300 euro raccolti dalla famiglia Stocchi in ricordo del dott. Ovidio Stocchi e una seconda di 1500 euro, frutto delle iniziative promosse nel periodo natalizio dall’associazione stessa insieme al Memorial Roberto Gianotti, come l’organizzazione di due tombole (23 dicembre e 2 gennaio) che hanno avuto un bel successo in termini di partecipazione. Il dottor Gianluca Vergine, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, e la Coordinatrice Infermieristica, dott.ssa Anna D’Elia, hanno accolto una rappresentanza dell’associazione AD7, composta da Manuela Piccari e Monia Lazzarini, accompagnate da un gruppo di amici sostenitori del Memorial Roberto Gianotti. “Esprimo sincera gratitudine nei confronti dei donatori da parte di tutto il personale e anche dei nostri piccoli pazienti – il sentito ringraziamento del dottor Vergine – per questo generoso contributo al reparto di Pediatria. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati, sentendo la loro vicinanza e fiducia verso la sanità pubblica e in questo caso l’ospedale di Rimini, è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”.

cs Ausl Romagna