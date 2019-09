Civico 10 indica Luca Boschi

Il Movimento Civico10 nell’ambito del percorso di responsabilità che vede al centro la prosecuzione dei lavori al tavolo istituzionale, finalizzato al raggiungimento delle soluzioni strategiche per il Paese, indica come candidato alla suprema carica dello Stato per il prossimo semestre Luca Boschi. Siamo sicuri che la sua figura sarà garante in questa fase di transizione che dovrà portare la Repubblica di San Marino ad una chiarezza istituzionale, di dialogo fra le parti politiche in campo, utile a creare le condizioni per addivenire agli interventi riformatori e strutturali non più rinviabili. In questo senso il Movimento e’ convinto che con questi necessari presupposti si possano costruire le basi per raggiungere una sintesi, fra le componenti dell’attuale opposizione, per la nomina di una Reggenza di Garanzia.

