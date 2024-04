Comites: Elezioni Europee, tutto quello che c’è da sapere

“Si avvicina la data delle elezioni europee che si terranno nei 27 Stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno - annuncia il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione Europea e con la libertà per ogni Stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali”. In Italia si andrà alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno per eleggere i 76 (dei 720 totali) deputati del parlamento europeo ed i seggi saranno aperti dalle ore 14:00 alle ore 22:00 di sabato e poi nuovamente dalle ore 7:00 alle 23:00 di domenica. Si applicherà, come noto, una legge elettorale proporzionale che assegna i seggi in proporzione ai voti ottenuti e con la possibilità di esprimere fino a tre preferenze. Nel caso si decida di esprimere più di una preferenza sarà necessario scegliere candidati di genere diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima. “Oltre ovviamente ai cittadini italiani residenti – spiega Alessandro Amadei – hanno diritto di voto tutti i cittadini europei maggiorenni residenti in Italia ed anche tutti gli altri cittadini italiani maggiorenni residenti all’estero. In quest’ultima fattispecie rientrano anche quelli residenti a San Marino, i quali possono votare unicamente presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia, diversamente dai cittadini italiani residenti negli Stati membri, ai quali è permesso il voto presso gli uffici consolari, non essendo San Marino uno Stato membro dell’Unione Europea”. In questo modo i cittadini italiani residenti a San Marino, come comunicato dal Ministero degli Affari Esteri sul proprio sito, riceveranno dal predetto Comune di iscrizione elettorale una cartolina avviso entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. “Le prossime elezioni europee hanno un’importanza speciale – prosegue il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - in un momento storico dominato da contrapposizioni e lacerazioni politiche, ma anche da una grande ed oggettiva fragilità sociale. E’ necessario uno slancio collettivo per conquistare una nuova fase di sviluppo basata su un’economia più sostenibile e sulla tutela dei diritti dei singoli e delle comunità in cui le persone vivono. Gli effetti dei cambiamenti climatici, il terrorismo, la globalizzazione economica e le migrazioni sono questioni complesse che non si fermano ai confini nazionali e pertanto vanno affrontate potenziando la rete di solidarietà sociale europea, sviluppando il dialogo con i territori e dotando l’Europa degli strumenti necessari per competere nel nuovo contesto globale”. Per questi motivi il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei lancia un appello al voto, in quanto sono i cittadini che devono scegliere quale direzione l’Europa deve seguire per vincere le grandi sfide che ha difronte. Il voto dell’8 e 9 giugno è un voto sul futuro dell’Europa.

c.s. Comites San Marino