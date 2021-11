Commissariato generale del governo per Expo 2020 Dubai: è deceduto il Commissario Generale di San Marino per l’Expo 2020 Mauro Maiani.

Mauro Maiani, Commissario Generale di San Marino per l’Expo 2020 di Dubai e Ambasciatore di San Marino negli Emirati Arabi Uniti e in Portogallo, è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento di Expo Village nella giornata del 31 ottobre. Oggi e domani le porte del Padiglione rimarranno chiuse in segno di lutto e la bandiera della Repubblica di San Marino all’ingresso principale di Expo 2020 Dubai verrà issata a mezz’asta. Espletate le dovute pratiche la salma del Commissario Mauro Maiani rientrerà a San Marino nella giornata di martedì 2 novembre 2021. Il Commissariato Generale di San Marino per l’Expo di Dubai 2020 e il personale del padiglione di San Marino all’Expo di Dubai sgomenti per la notizia si uniscono al cordoglio della famiglia Maiani. Letizia Cardelli (Direttore Padiglione San Marino): “Oggi e domani il Padiglione San Marino resterà chiuso in segno di lutto e rispetto nei confronti di un grande uomo che ha dedicato la sua vita a questo progetto. Ci siamo confrontati con la Segreteria di Stato e il personale del Commissariato con i quali abbiamo concordato di proseguire convintamente nel progetto. Lo staff e i volontari del Padiglione stanno bene, rimaniamo uniti”. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati ricevuti nella giornata odierna dal Commissariato di San Marino San Marino che ha anche predisposto un libro di condoglianze per raccogliere i messaggi di tutti i paesi partecipanti in memoria di Mauro Maiani. Tra le testimonianze quella del Commissario italiano Paolo Glisenti e del Vice Commissario Marcello Fondi che in una nota si uniscono al dolore di San Marino: “Mauro Maiani è stato un bravissimo Commissario Generale nelle tante Expo alle quali ha partecipato, ma soprattutto un amico dell’Italia, un entusiasta compagno di viaggio anche qui a Expo 2020 Dubai, dove Italia e San Marino hanno firmato il primo ottobre scorso un Protocollo di Intesa e Collaborazione. La famiglia di Expo lo ricorderà così, per la sua professionalità e la sua umanità”.

c.s. Commissariato generale del governo per l'Esposizione universale 2020 Dubai