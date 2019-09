Comunicato stampa congiunto dei gruppi di opposizione e dei Consiglieri indipendenti: crisi ormai conclamata

Le forze di opposizione ed i Consiglieri indipendenti constatano, in seguito all’Ufficio di Presidenza odierno, che la crisi del Governo è oramai conclamata. Durante l’ufficio di presidenza esponenti di maggioranza hanno affermato che “non c’è più maggioranza e minoranza”. Precedentemente, di prima mattina, una delegazione di Civico10 e SSD era stata ricevuta dalla Reggenza, alla quale ha comunicato la volontà di aprire un tavolo istituzionale allargato a tutte le forze politiche e le parti sociali affinché venga redatta una legge di bilancio condivisa. Non riuscendo più, il Governo, a risolvere i problemi creati, è giusto che si coinvolga il Paese affinché tutto insieme reagisca alla drammatica situazione in cui si trova. Concordiamo che il Paese debba risollevarsi attraverso una nuova fase chiara, trasparente e che debba passare per regolari elezioni politiche al più presto. Alla luce della crisi conclamata le forze politiche di opposizione riuniranno oggi i propri rispettivi gruppi per decidere come affrontare l’Ufficio di Presidenza di domani, e per deliberare circa la partecipazione al tavolo istituzionale per la legge di bilancio.

Movimento RETE Partito Democratico Cristiano Sammarinese Partito Socialista Partito dei Socialisti e dei Democratici Consigliere indipendente Tony Margiotta Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti Consigliere indipendente Dalibor Riccardi