Comunicato Stampa congiunto Libera-Psd-Ps

Recentemente Libera, il Partito dei Socialisti e dei Democratici e il Partito Socialista hanno dato vita a un nuovo progetto politico di unità dei riformisti. L’intento non è altro che favorire una trasformazione positiva del Paese, una necessità che richiede un approccio misurato e al contempo deciso. Questo obiettivo diventa ancora più rilevante considerando il recente passaggio del Paese a un sistema pienamente compliant. Questo cambio di paradigma ha comportato significative rinunce economiche e un notevole impegno da parte della nostra società. Tuttavia nella transizione vediamo l'opportunità unica di rilanciare e rinnovare il modello socio-economico del Paese. Occorre capitalizzare le basi già poste, per realizzare un sistema che sia sostenibile, innovativo e in grado di garantire prosperità a lungo termine. Il nostro impegno è rivolto a consolidare il percorso intrapreso, valorizzando i sacrifici fatti e trasformandoli in un patrimonio per il futuro di San Marino. In tale contesto, riconosciamo l'importanza cruciale delle associazioni di categoria e dei sindacati come interlocutori privilegiati, la cui voce e le cui prospettive sono indispensabili per costruire un tessuto politico e sociale solido e inclusivo. Pertanto, è con questo spirito, che sono stati avviati una serie di incontri e nella giornata di ieri abbiamo abbiamo avviato un dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze sindacali Csdl, Cdls e Usl che ringraziamo per la disponibilità. L'incontro e’ stata una importante occasione per discutere temi di primaria importanza quali l'accordo di associazione con l'UE, la sostenibilità del debito, sanità, la denatalità, il mercato del lavoro, lo sviluppo del settore finanziario, l'energia, le infrastrutture e, in ultimo, ma non meno importante anche un confronto sulla situazione di Alluminio Sammarinese, con l’obiettivo unanime di salvaguardare lavoratori e sistema economico.

cs Libera - Psd - Ps