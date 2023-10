Comunicato stampa dell'Opposizione sui lavori consiliari

La responsabilità dell’opposizione consente alla maggioranza e al Governo, per l’ennesima volta, di proseguire i lavori in aula consiliare consiliare. Ci risiamo. Siamo di fronte all’inverosimile, con una maggioranza vuota, senza idee, senza numero legale che non riuscirebbe nemmeno a rispettare gli impegni internazionali, non individuando nell’ordine del giorno del Consiglio le reali priorità per il Paese che, nel caso specifico, erano l’emissione del bond interno e il decreto sull’antiriciclaggio visto l’appuntamento agli Joint Commitee. Tutto questo con buona pace di Motus Liberi che come sempre, per ordini di maggioranza, è la vittima sacrificale insieme alla sua leggina sulle società benefit ma che rimane saldamente sulla poltrona. Il nuovo che avanza: che desolazione.

cs Le forze di opposizione Libera Rete Rf Gruppo Misto