Con l'esclusiva miscela 'Caffè Reserva 301' Cia Blend Coffee celebra all'Expo 2025 di Osaka la lunga tradizione della Repubblica di San Marino

Azienda con radici in Brasile a Espírito Santo do Pinhal, Cia Blend Coffee firma il contratto di sponsorizzazione con il Commissariato Generale di San Marino per Expo 2025 Osaka e porta l'autentico sapore del caffè brasiliano verso i nuovi orizzonti del paese del Sol Levante con Caffè Reserva 301, una miscela esclusiva che combina l'eccellenza dei chicchi brasiliani con la storia millenaria di San Marino. Guidata dalla passione che si tramanda da generazioni, Cia Blend Coffee con i suoi caffè speciali trasforma ogni tazzina in un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile, offrendo un vero e proprio viaggio di sapore e stimolando tutti i sensi. Dall’attenta selezione dei chicchi al momento in cui vengono serviti in tazza, l’impegno di Cia per la qualità, la sostenibilità e l’innovazione guida ogni fase del processo, con l’obiettivo di celebrare la ricchezza e la complessità del caffè e condividere questa passione con il mondo. ‘Caffè Reserva 301 è un caffè brasiliano speciale ed esclusivo che abbiamo creato per celebrare la lunga tradizione della Repubblica di San Marino, si tratta di una miscela pregiata che unisce la ricchezza delle piantagioni brasiliane con l’eleganza della storia millenaria sammarinese,” ha dichiarato Rosana Lima Yoshioka. ‘Selezionato con cura dai migliori chicchi di caffè delle alture brasiliane, Caffè Reserva 301 offre un gusto rotondo e bilanciato, con delicate note di cioccolato e frutta secca. Perfetto per chi desidera un caffè che unisce sapori unici e una storia senza tempo.’ Oltre a un contributo economico, Cia Blend parteciperà al progetto con una fornitura di cialde di caffè che sarà offerto agli ospiti VIP che il padiglione accoglierà durante Expo.

