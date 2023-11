Concluse le celebrazioni del XX anniversario di insediamento del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino 2003-2023

La giornata celebrativa dedicata al XX anniversario di insediamento del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino è iniziata nelle mattinata odierna, a Palazzo Pubblico, con l’Udienza Ufficiale concessa dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina ed è poi proseguita nel pomeriggio con un Convegno dedicato. Un momento solenne commemorativo promosso dal Collegio Garante stesso e partecipato dalle più Alte cariche istituzionali sammarinesi ed italiane, oltre che da illustri relatori protagonisti del Convegno stesso, che ha ripercorso nel dettaglio le tappe fondamentali dell’Organismo fin dal suo insediamento, avvenuto il 30 ottobre 2003, rievocando altresì le motivazioni che condussero, allora, all’avvio di un nuovo corso istituzionale per lo Stato sammarinese. L’Udienza avanti l’Eccellentissima Reggenza si è aperta con indirizzi di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti, del Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini e del Presidente Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, Avv. Kristina Pardalos. E’ poi proseguita con interventi della Prof.ssa Silvana Sciarra - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Italiana - sulla “Corte Costituzionale e Corti Europee. Un confronto costante” e del Prof. Gianni Buquicchio – Presidente Emerito – Rappresentante speciale della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa - sll“Accesso individuale alla giustizia costituzionale. Un mezzo per garantire i diritti costituzionali” e si è conclusa con l’intervento pronunciato dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti nel quale è stato sottolineato fortemente l’impegno e la dedizione profusa da tutti i giudici che vi si sono avvicendati nell’espletamento dell’Alto incarico. La Reggenza ha altresì ricordato con partecipazione i membri del Collegio Garante che ne sono stati protagonisti all’avvio dell’attività. La nascita di questo importante Organo Collegiale ha costituito una novità assoluta nel panorama sammarinese per le funzioni ad esso conferite, che riaffermano ancor più marcatamente il principio della separazione e dell’equilibrio dei poteri, il rispetto della legalità e della responsabilità in nome di una sana e costruttiva dialettica istituzionale. Con l’istituzione del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, introdotto con Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36 di Revisione della Dichiarazione dei Diritti dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, si è dunque realizzato appieno lo Stato di diritto, a garanzia e nell’interesse prioritario dei cittadini sammarinesi. Lo spirito innovativo di questo Istituto con funzioni di Corte Costituzionale rimanda alla sua particolarità distintiva, che lo rende autonomo finanche nei confronti della Suprema Carica dello Stato. Esso è composto da insigni giuristi provenienti dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di San Marino che, nel corso del ventennio, con l’autorevolezza della loro dottrina, hanno permesso a questo Organo un ottimo avvio della sua importante attività e un altrettanto eccellente proseguimento. Numerose negli anni infatti sono state le pronunce nell’ambito delle diverse attribuzioni conferite all’Organo: in primis nel sindacato di costituzionalità e nei giudizi di ammissibilità dei referendum; ma anche nei conflitti tra organi dello Stato e nel sindacato alla Reggenza. La solenne Cerimonia commemorativa dedicata alla storia del ventennale è proseguita con una qualificata Tavola rotonda dedicata al tema: “I primi vent’anni del Collegio Garante: bilancio e prospettive.” Che si è svolta presso l’Aula Magna “Lanfranco Ferroni” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Essa è stata introdotta dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili e moderata dal Vice Presidente del Collegio Garante, Prof. Glauco Giostra. Protagonista dell’incontro è stata la Lectio Magistralis del Prof. Augusto Antonio Barbera –Giudice della Corte Costituzionale – già Presidente e membro del Collegio Garante. Nel corso del Convegno in cui sono state ripercorse le tappe salienti dell'attività dell'Istituzione sammarinese e cui hanno preso parte le massime Autorità, illustri giuristi, accademici, studiosi, magistrati ed a cui sono intervenuti illustri relatori tra cui in ordine: il Prof. Victor Crescenzi, Membro decano e supplente del Collegio Garante, il Prof. Roberto Bin Membro supplente del Collegio Garante, il Prof. Paolo Pascucci, Direttore Istituto Giuridico sammarinese, il Prof. Giovanni Canzio, Dirigente del Tribunale, il Dott. Avv. Alfredo Nicolini, Presidente Ordine Avvocati e Notai, la Dott.ssa Avv. Sabrina Bernardi, Dirigente f.f. dell’Avvocatura dello Stato. Il dibattito è terminato con l’intervento conclusivo del Prof. Giuseppe de Vergottini, quale membro effettivo del Collegio Garante. Nella cornice delle celebrazioni, nella serata di ieri, il Prof. Augusto Barbera è stato insignito della massima onorificenza del Collare di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata Egli, già membro e Presidente per ben due volte del Collegio Garante e attualmente Presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, ha seguito l’avvio dell’istituzione dell’Organo stesso. Questo riconoscimento ascrive il Prof. Barbera fra gli Amici più cari di questa Repubblica. La giornata celebrativa si è conclusa con grande soddisfazione e ha segnato con enfasi la prosecuzione della storia di questo peculiare organo costituzionale che è parte fondante dell’identità sammarinese.



