Concorsi pubblici, le Federazioni Pubblico Impiego CSU organizzano corsi di preparazione

In preparazione dei concorsi pubblici per OSS, Infermieri e Autisti Soccorritori, le cui date non sono state ancora definite, ma che dovrebbero svolgersi nei prossimi mesi, le Federazioni Pubblico Impiego di CSdL - CDLS hanno organizzato, quale iniziativa di formazione, dei corsi di approfondimento per gli aspiranti partecipanti agli stessi concorsi. Ogni corso ha la durata di 2 ore, si svolge presso la sala riunioni CSU, e si possono scegliere due opzioni di orario: il mattino dalle 9.00 alle 11.00, oppure il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. La prima data è venerdì 10 gennaio 2020, ed è rivolta principalmente agli OSS, aperta anche agli Infermieri e agli Autisti Soccorritori interessati. Una nuova data verrà fissata successivamente in prossimità del concorso per infermieri. I corsi sono tenuti dall’esperto legale della CSU, unitamente ai dirigenti delle Federazioni del Pubblico Impiego. I temi trattati nei corsi riguardano le Leggi e i Decreti previsti dai rispettivi Bandi di Concorso Pubblici. Il corso, aperto agli iscritti e non iscritti alle Federazioni, è gratuito. Chi è interessato è pregato di comunicare la propria partecipazione ai numeri 0549 962016 / 0549 962018.

c.s. Federazioni Pubblico Impiego CSdL - CDLS