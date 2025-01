Consegnato all’ISS il ricavato della raccolta fondi #TuttiUniti

Si è svolta oggi, alla sala "Il Monte" dell'Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, la cerimonia di consegna del ricavato della raccolta fondi #TuttiUniti, iniziata durante l’emergenza pandemica. Il contributo è stato destinato all'acquisto di un Sistema Polifunzionale Radiologico, attinente agli scopi della raccolta fondi e donato all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il nuovo macchinario permetterà di eseguire diverse e molteplici indagini radiografiche avanzate ed esami radiologici, potenziando così le capacità diagnostiche dell’Istituto in un’ottica di costante aggiornamento e implementazione tecnologica. Consente inoltre di ottenere una qualità delle immagini radiografiche migliore e al tempo stesso con una minore dose di radiazione ai pazienti. Rappresenta quindi un passo significativo per migliorare l'assistenza ai cittadini e garantire servizi sanitari all'avanguardia.

La raccolta fondi #TuttiUniti è stata promossa dalle organizzazioni sindacali CSdL, CDLS, USL e dalle associazioni di categoria datoriali, ANIS, UNAS, OSLA, USC e USOT ed ha permesso di raccogliere oltre 220mila euro. Si è trattato di una grande iniziativa di solidarietà che ha evidenziato ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni. Un impegno condiviso per affrontare insieme le sfide poste dall'emergenza sanitaria.

“In una giornata come quella odierna – ha dichiarato il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni – desidero esprimere la mia profonda gratitudine per questo importante risultato, frutto della generosità e dell'unità della nostra comunità. Grazie al contributo di tutti, possiamo dotare il nostro Ospedale di un ulteriore strumento fondamentale per la diagnosi e la cura".

“Con l'unità e la solidarietà di tutti – ha ricordato Gianluca Montanari, portavoce dei promotori - possiamo guardare al futuro con speranza. Grazie a chi ha partecipato e a chi continua a sostenere il nostro sistema sanitario”. "La donazione del nuovo Sistema Polifunzionale radiologico – ha affermato in conclusione il Direttore Generale dell'ISS, Francesco Bevere - rappresenta un ulteriore potenziamento tecnologico per la nostra struttura e consentirà di incrementare le complessive capacità diagnostiche della UOC di Radiologia. La solidarietà dimostrata da tutti gli attori che hanno contribuito alla generosa raccolta dei fondi è testimonianza di una collettività coesa e attenta al bene comune. Grazie a tutti”.



Comunicato stampa

ISS