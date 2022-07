Continua la rassegna “Musica per Essere” sull’onda del successo della prima serata

È entrata nel vivo la rassegna “Musica per Essere” che anima l’estate 2022 presso Ma - Casa Madre Podere Lesignano. Mentre proseguono i preparativi per il prossimo evento, in calendario il 4 agosto, ancora non si è spento l’eco del grande successo della prima serata, con il concerto di Thea Crudi, cantante internazionale di mantra, oltre che scrittrice e artista spirituale, accompagnata da un trio di musicisti. “Peace, Love Meditation”, titolo della serata, è stato un viaggio indimenticabile nella musica che ha caratterizzato la “Summer of love” della fine degli anni ‘60 a San Francisco e il movimento Flower Power. Grazie alla voce calda e ispirata di Thea Crudi e all’accompagnamento dei musicisti, tutti i partecipanti hanno potuto immergersi in quelle atmosfere magiche profondamente permeate da valori di pace, amore e libertà. Durante la serata la stessa Thea ha spiegato il significato spirituale che c’è dietro ogni canzone, ed è stato per molti illuminante; lo dimostrano anche i molti messaggi di ringraziamento che le sono arrivati nei giorni successivi, di persone che hanno apprezzato tantissimo questo aspetto del concerto. “Sono felice e onorata di aver aperto la rassegna ‘Musica per Essere’”, ha dichiarato Thea Crudi, ringraziando Reka Sara Valentini, Riccardo Geminiani e Leo Nardo Righi per aver organizzato l’evento. “Un concerto indimenticabile che porterò nel cuore. Ci tenevo tanto a farlo, e sono molto felice di come è venuto. A fine concerto gli applausi e le danze, le parole di gratitudine, gli abbracci che abbiamo ricevuto, mi hanno commossa.” Gli organizzatori ringraziano tutte le persone che con la loro partecipazione hanno reso possibile questa splendida serata. Ringraziano altresì i tecnici, i musicisti, oltre che tutti gli organi di informazione - tra cui San Marino RTV, Radio San Marino e Radio Web in Volo - che hanno dato spazio all’evento.. Ringraziamenti vanno anche a Fausto Novelli con le sue opere, a Livia Romagna con i talismani floreali, a Stefania Barghellini con la sua esposizione di artigianato, a Nazzarena Neri per la prevendita, ad Anna Chiara Macina e Andrea Leardini per la collaborazione. Il prossimo evento della rassegna “Musica per Essere” al Podere Lesignano è in programma il 4 agosto con Alessandro Sironi in “Piano Mirroring”. Un concerto interattivo, unico e irripetibile; “Una musica creata su di te, che ti racconta, in diretta, dal vivo.” Una serata che, questa volta, apre le porte alle ore 18.00 per dare a tutti la possibilità di godere maggiormente dello spazio, gustare un’apericena a bordo piscina con tranquillità, socializzare e partecipare a giochi interattivi e sorprese, ed inoltre poter ammirare le opere e conoscere gli autori - artigiane ed artisti - tra cui, in questa occasione, l’artista ed educatrice Alexa Invrea con i suoi quadri di colori vibranti. Prevendita su Eventbrite o presso il “Quarzo Rosa”. Info 335 7343073.

cs Ma Casa Madre - Podere Lesignano