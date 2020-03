Coriano: tutto a tempo di record

I dipendenti del comune di coriano potranno lavorare da casa e vedranno esattamente tutto quello che vedono dall'ufficio e potranno usare tutte le applicazioni che hanno in ufficio. É stato possibile grazie ad un elevato livello di digitalizzazione ,infatti Coriano produce tutti i propri documenti "nativi digitali" già da tempo, grazie ad importanti investimenti di tempo e risorse. Siamo.partiti praticamente da zero e con lungimiranza siamo riusciti a raggiungere un gran traguardo. Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “Ringrazio la dirigente Carla Franchini e tutti i dirigenti insieme al segretario comunale Ugo Castelli che si sono attivati in pochissimi giorni per fare questo. Ai dipendenti tutti va un plauso perché a tempo di record si sono adattati alla situazione con massima collaborazione. Il comune non ha obbligato nessuno alle ferie, ha solo permesso ai dipendenti di svolgere il loro prezioso lavoro anche da casa.” A tutti coloro che hanno richiesto questa possibilità è stata fornita dall’ente la dotazione necessaria per svolgere le mansioni che svolgevano in ufficio