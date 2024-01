Corso base di clownterapia di Vip San Marino

È iniziato il conto alla rovescia.

Arriva in Repubblica il corso base per diventare un volontario clown sociale.

L'Associazione Viviamo in Positivo - Vip San Marino ha il piacere di annunciare il corso di formazione per poter diventare volontari della stessa. Realtà che, dal 2011, opera all'interno delle strutture sammarinesi ed in alcune zone limitrofe.

Non sono richieste grandi capacità, non serve saper fare acrobazie, non serve saper cantare intonato o ballare coordinato.

È richiesta la voglia di mettersi in gioco, la voglia di sorridere, la voglia di essere in gruppo, la voglia di giocare, di accogliere e la volontà di mettere (e liberare) del tempo a disposizione dell'altro.

Indossare un naso rosso, un camice colorato per portare un sorriso e spensieratezza in quei luoghi dove il dolore, malattia e il disagio sono ordinarietà.

Indossare un naso rosso, un camice colorato per fare conoscere il pensiero positivo, il rispetto, il valore e il potere della gentilezza nelle scuole, nelle piazze, sul luogo di lavoro, nelle proprie famiglie ed in ogni momento della quotidianità.

Un SORRISO può fare davvero la differenza e noi da oltre 12 anni ci alleniamo e formiamo per portare avanti l'attività, con la consapevolezza che raccogliamo e portiamo a "casa" più di quello che doniamo.

Le iscrizioni si chiuderanno a metà gennaio.

Ti aspettiamo, entra nella nostra squadra de "Quelli del naso rosso".

Contattaci a direttivovipsanmarino@gmail.com



Comunicato stampa

Associazione Viviamo in Positivo - Vip San Marino