CSU: Domani inizia il ciclo "Europa e lavoro attraverso il cinema"

In programma il film di Francesca Comencini "Un giorno speciale" RSM 29 ottobre 2019 - Inizia domani, con il film "Un giorno speciale" (2012), la terza edizione del ciclo di incontri cinematografici "Europa e lavoro attraverso il cinema: scenari contemporanei". Ciclo organizzato dal Punto Europa San Marino, dalla Centrale Sindacale Unitaria e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino Si tratta di tre proiezioni - tutte presso la sala Montelupo di Domagnano con inizio alle ore 21.00, con ingresso libero - gentilmente concesse dall’Ambasciata d’Italia a San Marino e introdotte dalla prof.ssa Maria Elena D’Amelio, coordinatrice del Punto Europa San Marino, ente del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. I film in programma hanno in comune la riflessione sul rapporto tra il cinema, la società europea e le trasformazioni del lavoro nella contemporaneità. Al termine delle proiezioni segue dibattito. "Un giorno speciale" è il primo film, in programma domani sera, regia di Francesca Comencini; racconta le speranze deluse di un ragazzo e una ragazza, giovanissimi, che sperano di avere successo e "diventare qualcuno", confidando nell'aiuto di un politico. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

