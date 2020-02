Dal 1° marzo al 30 novembre tutte le domeniche mattina il tratto panoramico della SP 15 bis “Diramazione Verucchio” chiude al traffico dei veicoli a motore

Con ordinanza n. 11 del 20 febbraio la Provincia, in accordo con il Comune di Verucchio, ha disposto la chiusura al traffico per tutti i veicoli a motore (ad eccezione dei veicoli della Forza Pubblica e di Soccorso) del tratto di SP 15 bis “Diramazione Verucchio” dal Km. 0+750 (civico n° 2950) al Km. 2+680 (incrocio con Via Brocchi) dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di tutte le domeniche dal 1° marzo al 30 novembre 2020. Il provvedimento della Provincia risponde ad una esplicita richiesta del Comune di Verucchio con la quale veniva chiesto il nulla osta per la chiusura al traffico dei veicoli a motore nel tratto di SP sopra indicato per incentivare lo sport e il benessere lungo le strade cosiddette panoramiche. “Siamo pienamente d’accordo con il Comune di Verucchio – afferma il presidente della Provincia Riziero Santi - che l’incentivazione dello sport e del benessere possa avvenire anche sfruttando le caratteristiche del territorio a beneficio del cicloturismo e di chi ama le camminate, vietando per alcuni tratti di strade catalogate come panoramiche e per brevi periodi il transito dei veicoli a motore e consentendo così a ciclisti e pedoni di fruire in piena sicurezza e tranquillità di un percorso inserito in un contesto di particolare bellezza. Si tratta, a mio avviso, di un progetto replicabile anche per altre strade in un territorio come il nostro ricco di suggestivi scenari naturalistici.