Dall’Università di San Marino due borse di studio per curare la pubblicazione delle sentenze della giurisprudenza sammarinese

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto le selezioni per l’individuazione di due figure che supporteranno le attività di pubblicazione delle sentenze della giurisprudenza civile e penale del Titano curate dall’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Ateneo, sia su supporto cartaceo che digitale. Il bando di concorso, in scadenza il 28 ottobre, prevede due borse di studio della durata di un anno riservate e cittadini sammarinesi o residenti in territorio di età non superiore ai 36 anni, laureati in Giurisprudenza. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate all’Istituto Giuridico Sammarinese, Salita alla Rocca 44, 47890, San Marino. Il bando integrale può essere consultato sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

cs UniRsm