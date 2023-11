Dalla scoperta della Rimini sotterranea alla passeggiata culturale tra arte e storia al Cimitero monumentale, tutte le visite guidate del weekend

Dalla visita dedicata a Federico Fellini per un'esperienza immersiva tra gli spazi del Fellini Museum a cura di VisitRimini (sabato 4 novembre) fino a quella che va alla scoperta del Cimitero monumentale di Rimini (sabato 4 novembre), ricordando cittadini illustri che hanno segnato la storia riminese ed italiana nell’Ottocento e nel Novecento: da Fellini a René Gruau da Amintore Galli a Don Oreste Benzi. Non mancano poi le opportunità per scoprire i gioielli della città con visite guidate alla Rimini sotterranea (sabato 4 novembre), al Teatro Galli, al Fellini Museum e alla Domus del Chirurgo (domenica 5 novembre). Il giovedì o il venerdì c’è inoltre la possibilità di scoprire il Borgo San Giuliano e i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole.

Ecco nel dettaglio le proposte del week-end: sabato 4, 11, 18, 25 novembre 2023 Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea Ore 17.00 Costo: 5 €. Info: 0541 793851

sabato 4 novembre 2023 Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 – Rimini Fellini Experience Visita guidata a cura di Visit Rimini Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini. Si tratta di un'esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre assieme a Fellini la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film. Durante il percorso che si snoda tra lo scenografico Fellini Museum, la sognante Piazza dei Sogni e il fulgido Palazzo del Fulgor, si va alla scoperta dell’omaggio che la città di Rimini ha voluto fare al suo Maestro con la costruzione del monumentale polo museale diffuso, il più grande progetto esistente a lui dedicato, e i curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l'omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo. Prenotazioni disponibili sul sito di riferimento. Ore 15.30 A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience

sabato 4 novembre 2023 Rimini, Cimitero monumentale (ingresso principale davanti al Famedio), piazzale Umberto Bartolani Passeggiata culturale tra arte e storia al Cimitero monumentale di Rimini Luoghi del silenzio e della preghiera i cimiteri monumentali sono anche suggestivi musei all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture ed alle edicole gentilizie. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte, la passeggiata culturale ricorderà cittadini illustri che hanno segnato nell’Ottocento e nel Novecento la storia riminese ed italiana in diversi campi: dall’arte alla politica, dalla musica all’educazione, dalla religione al giornalismo ed in altri ambiti. Tra queste figure spiccano Federico Fellini, Don Oreste Benzi, Sergio Zavoli, René Gruau, Margherita Zoebeli, Amintore Galli, Marco Pesaresi. Ore 14.45 A pagamento. Info e prenotazione (entro il giorno precedente): 333.7352877, michela.cesarini@discoverrimini.it domenica 5, 12, 19 novembre 2023 Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879. Ore 11.00 Costo: 5 €. Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it

domenica 5 novembre 2023 Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico Visite guidate a Castel Sismondo Come ogni prima domenica del mese, le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Ore 11. Costo: 8 € Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 5 novembre 2023 Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico Visite guidate alla Domus del Chirurgo La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità. Ore 17. Costo 5 €. Per partecipare, prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023 Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio Visite guidate con Cristian Savioli Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Viva Federico! Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini A 50 anni dall'uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d'altri tempi. il venerdì: Nel cuore del Borgo. Visita guidata serale al Borgo San Giuliano Una passeggiata alla scoperta dell'antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 - ore 15 - ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 € Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) www.cristiansavioli.it