Diocesi di Rimini: il sacerdote riminese don Andrea Turchini nominato assistente ecclesiastico generale Agesci

Don Andrea Turchini, attuale rettore del Seminario Regionale di Bologna è stato nominato oggi dalla CEI (nella sessione invernale presieduta dal presidente, cardinale Matteo Zuppi) nuovo Assistente ecclesiastico generale dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani). Riminese, classe 1965, sacerdote dal 1990 (anno in cui ha incontrato il percorso scout nella parrocchia di San Gaudenzo), don Turchini ha ricoperto in precedenza tanti ruoli di servizio: Parroco, Rettore del Seminario Diocesano, Assistente Diocesano AGESCI, Vice Direttore ISSR Marvelli (1995-1998), Vice Assistente Azione Cattolica per ACR (1994-1999), assistente regionale Agesci e dal 2020 rettore del Seminario regionale di Bologna. La nuova nomina è “Un riconoscimento meritato per la sua passione educativa verso i ragazzi e i giovani spesa in questi anni all'interno dell'Agesci ma anche in parrocchia e nella pastorale vocazionale. – commenta il Vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri – La nostra diocesi e il suo presbiterio è orgogliosa per questo riconoscimento di stima e di fiducia. Auguriamo a don Andrea di poter vivere con serenità e nella pace del Signore questa nuova responsabilità ecclesiale. – prosegue don Maurizio –Certamente non gli faremo mancare la nostra preghiera”.

cs Diocesi Rimini