Diocesi San Marino-Montefeltro: 8 marzo "C'è posto per le donne nella chiesa di oggi?"

Fin dall’inizio del suo pontificato Papa Francesco ha riconosciuto che “una Chiesa senza le donne è come il Collegio Apostolico senza Maria”. Ma è veramente così nell'esperienza della Chiesa che viviamo ogni giorno? Alla vigilia della Festa Internazionale della donna, la diocesi San Marino-Montefeltro si interroga sul tema "C'è posto per le donne nella chiesa di oggi?". L'obiettivo è aprire una riflessione su questo importante tema partendo dall'ascolto del punto di vista delle donne, dai loro disagi e dai problemi esistenti per contribuire a rendere la Chiesa migliore. Ad introdurre la conversazione sarà la dott.ssa Paola Bignardi, pedagogista impegnata da anni in ambito sociale. E' stata responsabile della Casa Famiglia S. Omobono che accoglie donne in difficoltà e presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, ad oggi unica donna ad aver ricoperto questo incarico. Per informazioni http://www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it.