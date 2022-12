Diritti dei soggiornanti: il Comites incontra il Comitato Sammarinese Azione-Italia

Viva Venerdì scorso una delegazione del Comites San Marino composta dal presidente Alessandro Amadei, dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi e dal consigliere Stefano Gatta ha incontrato gli esponenti del Comitato Sammarinese Azione-Italia Viva rappresentato da Marcella Michelotti, coordinatore di Azione ed Adalmiro Bartolini coordinatore di Italia Viva (foto). Al centro dell’incontro la condizione precaria in cui vivono i soggiornanti a San Marino che in alcuni casi sono privi di diritti, come quello all’assistenza sanitaria, come capita ai soggiornanti per ricongiungimento familiare. Per questo motivo occorre una normativa che tuteli maggiormente le varie categorie dei soggiornanti e che sia più flessibile nella concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze. Anche perché l’aumento della popolazione dovuto a maggiore facilità nella concessione di permessi di soggiorno e residenze porterebbe enormi vantaggi al paese ed al sistema con l’aumento del numero dei contribuenti e dei consumatori in Repubblica – ha sottolineato il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. Azione-Italia Viva da qualche tempo impegnata nella costruzione di un partito unico ha lanciato all’estero una campagna di mobilitazione senza precedenti, in cui i suoi rappresentanti ed i suoi sostenitori sono coinvolti nelle sfide, in cui l’Europa si gioca il proprio futuro, ovvero il digitale, la finanza, il clima e la sicurezza. In tale prospettiva Azione-Italia Viva ha ampliato il suo raggio d’azione anche a San Marino, paese che è stretto da forti legami con l’Italia e che ospita sedicimila cittadini italiani.

