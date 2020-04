Diritto allo studio: prorogati al 31 maggio 2020 i termini per la presentazione dei documenti

L’Ufficio Diritto allo Studio, per i contributi previsti dalla legge 21 gennaio 2004 n.5, a seguito del Decreto – Legge 4 aprile 2020 n. 59, informa l’utenza che il termine per presentare la documentazione relativa agli esami sostenuti ed il piano degli studi è stato posticipato al 31 maggio 2020. Coloro che volessero inviare la documentazione di cui sopra possono inserire i documenti sul portale della Pubblica Amministrazione (www.pa.sm) utilizzando l’applicazione ECOS – Richiesta contributi diritto allo studio. Per informazioni inviare una email all’indirizzo di posta elettronica info.dirittoallostudio@pa.sm

c.s. Ufficio Diritto allo Studio