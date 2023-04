DML. Serata pubblica sulla sfida energetica: risposta entusiasta della cittadinanza

È stato indiscutibilmente un successo l’incontro pubblico di D-ML dal titolo “Sfida Energetica - Le nostre proposte per San Marino”, tenutosi ieri sera presso la Sala Montelupo di Domagnano. Il dibattito si è aperto con l’intervento dell’Ing. Simone Casadei, membro del Coordinamento Centrale del Partito, che ha ricostruito l’attuale contesto economico, storico e sociale e le conseguenti difficoltà nell’approvvigionamento energetico e di materie prime, indicando la strada da percorrere a livello tecnico e tecnologico perché San Marino possa giocare la sua parte nella sfida globale del cambiamento climatico ed ottenere un buon livello di autonomia. Il Segretario di Stato all’Industria Artigianato e Commercio, Fabio Righi, unitamente al responsabile dello Smart Building & Project Development B2G di Enel X Italia, Alfredo Sbarra, hanno esposto le grandi potenzialità del realizzare la prima vera e propria comunità energetica nazionale, che se tempestivamente realizzata potrebbe rendere San Marino un modello da esportare nel mondo, con benefici diretti e indiretti per le nostre aziende del settore, delle nostre imprese e dei nostri concittadini: il tutto con un investimento iniziale di circa 70 milioni di Euro che potrebbe arrivare anche a somme molto superiori, considerata la disponibilità del fondo europeo Aquila Capital di 12,5 miliardi. “San Marino è una realtà unica nel suo genere, un luogo ideale nel quale sviluppare iniziative di questo tipo”, ha concluso il Dott. Sbarra. Ha infine tirato le conclusioni della serata il Presidente di D-ML, Lorenzo Forcellini Reffi: “Un’altra occasione che non può andare persa, perché anche in questo caso, come con la digitalizzazione del Paese su cui lavoriamo da tempo, la nostra Repubblica avrebbe la possibilità di emergere a livello internazionale affrontando una sfida inevitabile ed imminente, quella della transizione energetica: non capita tutti i giorni che manifesti il suo interesse per San Marino un fondo come Aquila Capital, un’iniziativa rilevante che consentirebbe di partire celermente con l’investimento, portando lavoro per le aziende sammarinesi ed iniziando il processo verso l’autonomia energetica, senza necessità di fare ulteriore debito pubblico.” Numerose sono state le domande dal pubblico - cittadini, associazioni sindacali e datoriali, associazioni di consumatori, operatori del settore e del mondo dell’impresa -, denotando un forte interesse per l’iniziativa e dimostrando di averne compreso la grande portata. Un sentito ringraziamento quindi a tutti i cittadini e gli interessati che hanno voluto partecipare, oltre che chiaramente al moderatore della serata, il giornalista David Oddone, che non ha mancato di incalzare gli ospiti al fine di approfondire il progetto. La Repubblica di San Marino punta all’indipendenza energetica e la serata organizzata da D-ML rappresenta un punto di partenza per questo ambizioso progetto. Certamente la partecipazione è un dato rilevante e una sala totalmente piena dimostra che l’impegno è stato apprezzato: la partecipazione fattiva della cittadinanza, che ha posto domande e seguito con attenzione il dibattito fino alla fine, denota come sul progetto presentato da D-ML ruoti grandissima attenzione. L'obiettivo dell'evento è stato quindi certamente raggiunto: gli ospiti sono usciti con le idee più chiare e la consapevolezza che rendere autonoma la Repubblica dal punto di vista energetico è oggi possibile.

