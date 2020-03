Domani Motus Liberi lancia la campagna #forzasanmarino

Campagna di sensibilizzazione lanciata da Domani Motus Liberi ed identificata con l'hashtag #forzasanmarino. In momenti come quello che il Paese sta attraversando, nel quale va senz'altro riconosciuto l'inestimabile valore dell'operato del personale sanitario, che porta avanti da settimane in maniera incessante il proprio lavoro, non possiamo dimenticarci delle tantissime realtà commerciali, industriali, turistiche e culturali della Repubblica, ovvero l'economia del nostro territorio: è proprio quest'ultima che assicura preziose entrate per lo Stato, che consentono di garantire le risorse necessarie per ogni settore della vita pubblica. Ripartire da casa nostra farà davvero la differenza!