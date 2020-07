Donnavventura: domenica in onda la puntata girata a San Marino

È stata ufficializzata la data di messa in onda della puntata di Donnavventura che ha come protagonista la Repubblica di San Marino: sarà visibile su Rete4 domenica 5 luglio alle 14. Durante l’ora di video, registrato i primi giorni di giugno, le quattro reporter dell’edizione 2020 dello storico programma, si sono trovate immerse nelle numerose esperienze che offre San Marino, divenendo promotrici di bellezze e peculiarità del territorio. Per le giovani protagoniste di Donnavventura l’incontro con realtà locali, piccoli produttori enogastronomici ed escursionisti. Con lo spirito e l’allegria che contraddistinguono Donnavventura, le reporter sono state testimonial ideali della campagna lanciata dalla Segreteria per il Turismo e dall’Ufficio per il Turismo sulla vacanza-attiva e le attività outdoor. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Le ragazze di Donnavventura, pur in un periodo particolare della storia recente, hanno portato a San Marino tutto il loro entusiasmo, coinvolgendo persone, associazioni e cittadinanza nelle loro esperienze avventurose. Ora, con lo stesso entusiasmo, si apprestano ad essere ambasciatrici delle tante opportunità che il nostro territorio sa offrire attraverso le immagini che andranno in onda domenica”.