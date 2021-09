Ēlego. Ha vinto il Paese……

77.30% di SI, una vittoria schiacciante, incontrovertibile. Un risultato che lascia poco spazio ad interpretazioni, una vittoria per tutti i cittadini, che ancora una volta, in temi di diritti civili e di libertà, hanno dimostrato non solo di essere pronti, ma di anticipare la politica. I cittadini vogliono e chiedono alla politica di essere più presente alle necessità ed alle problematiche dei cittadini ed il risultato ne è una chiara conferma. Un ringraziamento va al comitato promotore e all’Unione Donne Sammarinesi, che attraverso questo quesito hanno dato modo alla cittadinanza di far sentire la propria voce, su un tema importante e delicato quale l’interruzione volontaria di gravidanza, un tema sul quale la politica è stata per troppo tempo latente. Ma anche a tutti coloro, donne e uomini che nel tempo hanno sensibilizzato questo tema, che ci hanno sempre creduto e che hanno contribuito a questo grandioso risultato. Un'altra importante conquista nell’universo dei diritti civili, della libertà e dell’autodeterminazione che ci proietta sempre più verso il terzo millennio e che ci fa uscire dall’ipocrisia di uno stato conservatore, seppur LAICO, che non rappresenta i nostri cittadini. Noi di Ēlego auspichiamo che alla luce del netto risultato che la politica faccia la sua parte e si arrivi il prima possibile all’approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale di una legge che rispetti in toto il quesito referendario e la volontà del popolo.

L’Ufficio Stampa di Ēlego