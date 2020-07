"Elettrosciocche", secondo appuntamento di "Copertina"

Giovedì 30 luglio alle ore 21,30 dopo il grande successo del primo, ai terrà il secondo appuntamento teatrale nell’ambito della rassegna “Copertina” promossa dalle Segreterie di Stato Cultura e Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, Ufficio del Turismo e SMIAF, presso la splendida location degli Orti Borghesi: Patrizia Bollini e Mara di Maio porteranno in scena Elettrosciocche, 50 minuti - parabola di un'analisi con la regia di Patrizia Bollini, Mara di Maio, Gabriela Praticò. Una pièce divertente, ironica scritta dalle due interpreti che sapranno divertire offrendo ironicamente spunti di riflessione: lo studio psicanalitico, il luogo che, per eccellenza, rappresenta l’emancipazione della società contemporanea e che legittima ogni liberazione dai vincoli comportamentali è il fulcro di “Elettrosciocche”. Un lettino e una sedia, un paziente e un terapeuta, un disturbo e una cura, equazione semplice per una vita felice. Ma è sempre così? Nell'arco di 50 minuti, il tempo di una seduta, paziente e terapeuta si cimenteranno nel difficile ruolo della ricerca della felicità. Le sedute si susseguono in un crescendo di approcci curativi scoprendo via via il vero volto della malattia e della sua risoluzione. Come pedine impazzite paziente e psicoterapeuta si alterneranno nel difficile gioco dello svelamento affidandosi al potere terapeutico della psicologia. Rivisitazione in chiave ironica del lettino freudiano! Copertina è il titolo della manifestazione che vede le location più suggestive del centro storico della Repubblica di San Marino, popolarsi al tramonto di bianche coperte da pic nic, sule quali adagiarsi per assistere agli spettacoli dopo avere goduto di un ottimo pasto, consegnato sul posto dai migliori ristoratori sammarinesi. Sarà possibile prenotare il vostro pasto, assieme alla copertina, presso i ristoranti: Smaller (0549 99 1641), Tressessanta (0549 991912), Giulietti Km0 (335 8492781), Rainbow Sushi Bar (0549 901988), Ristorante Righi (0549 991196), Ristorante Cesare (335 7001805), Bar Guaita (389 9456402 – Daniel, 339 1826141 – Manuel), Il piccolo (0549 992815). L’ingresso è gratuito ed a numero limitato; la priorità di accesso alle Copertine sarà data a coloro che prenoteranno il pasto attraverso i ristoranti.





Comunicato stampa

Istituti culturali