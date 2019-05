Elezioni europee 2019, Ambasciata d’Italia: "Informazioni utili ai connazionali"

I cittadini italiani residenti o soggiornanti a San Marino possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. Le urne saranno aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Si informa che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato al link https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/elezioni-europee-2019 utili informazioni sulle agevolazioni di viaggio in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Per ulteriori informazioni relative alle modalità di voto in Italia, consultare il link ufficiale del Parlamento Europeo http://www.europarl.europa.eu/italy/it/ee_2019_elezioni-europee/ee_come-si-vota.html

Comunicato stampa

Ambasciata d’Italia San Marino