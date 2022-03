Emessi due avvisi pubblici internazionali per gli incarichi di Direttore di Dipartimento all’ISS

Sono stati emessi e pubblicati sul sito dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, due avvisi pubblici internazionali per la ricerca di due Direttori di Dipartimento.

Gli incarichi riguardano la nomina del Direttore di Dipartimento Prevenzione e la nomina del Direttore di Dipartimento Socio Sanitario.

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Direzione Generale ISS, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 marzo 2022.

La valutazione avverrà per titoli e colloqui, questi ultimi si terranno nelle date del 16 e 17 marzo a partire dalle ore 10:00.

L'incarico di Direttore di Dipartimento sarà a tempo determinato, sino a tre anni rinnovabili, con decorrenza 2 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni si può scaricare il bando dalla home page del sito ISS (www.iss.sm) nella sezione “Bandi concorsi e avvisi”.









Comunicato stampa

Istituto Sicurezza Sociale