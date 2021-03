Emessi i bandi di selezione per il personale del Padiglione San Marino Expo Dubai 2020

Il Commissariato Generale di San Marino per l’Esposizione Universale di Dubai 2020 informa che sono stati emessi i bandi di selezione per le figure professionali necessarie al funzionamento del Padiglione San Marino all’Expo 2020 Dubai ai sensi dell’allegato “B” del DL n. 73 del 7 maggio 2020. Le figure professionali previste sono le seguenti:

Direttore di Padiglione.

Responsabile pubbliche relazioni, comunicazione e media.

Responsabile tecnico, del personale, degli accrediti e degli eventi.

Responsabile vendite e della vip lounge.

I bandi sono scaricabili sui seguenti siti: www.sanmarino.expo.com – www.agency.sm – www.gov.sm Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite lettera raccomandata, corriere privato o consegna a mano, al Commissariato Generale del Governo per la partecipazione all’Esposizione Universale di Dubai 2020 presso il Dipartimento Turismo e Cultura - Contrada Omagnano 20- 47890 San Marino entro non oltre le ore 12.00 del 15 aprile 2021. I bandi possono essere scaricati dai seguenti siti: http://www.sanmarinoexpo.com http://www.agency.sm https://www.gov.sm Le richieste di informazione sui bandi potranno essere avanzate solo mediante email personale.padiglione@gov.sm presso l’Ufficio Operativo del Commissariato Generale del Governo Expo di Dubai 2020.