Esteri: ha giurato un nuovo segretario di Ambasciata

Ha giurato nel pomeriggio, di fronte agli Ecc.mi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, il quarto nuovo Segretario d’Ambasciata vincitore del concorso pubblico dello scorso mese di marzo. Si tratta di Giulia Santi che, insieme ai tre precedenti vincitori, entra nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha introdotto la nuova risorsa, sottolineando ancora una volta quanto sia importante dotarsi di nuove figure a sostegno delle attività di politica estera all’interno del Dipartimento e presso le sedi bilaterali e multilaterali. Fondamentale, per la Repubblica di San Marino, accrescere le proprie competenze sul piano diplomatico, per portare a termine gli obiettivi strategici di medio e lungo termine, nell’ottica di uno scambio generazionale fruttuoso e ponderato.

Segreteria Esteri