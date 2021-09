Expo Dubai: arrivati i primi 13 volontari del padiglione sammarinese

13 volti sorridenti e carichi di adrenalina si intravedono da lontano al passaggio dal gate dell’ International Airport di Dubai. E’ una notte diversa dalle altre, dove le emozioni prendono il sopravvento e illuminano la strada dei 13 volontari del primo turno del padiglione San Marino che finalmente sono atterrati a Dubai, pronti a vivere la fantastica esperienza di Expo. Ad accoglierli il direttore Letizia Cardelli e le manager Ilaria Brizi, Elisabetta Bucci e Sara Conti. Ora il team é finalmente al completo e l’avventura sta per cominciare. Nelle prossime due settimane, antecedenti all’apertura di Expo, i ragazzi prenderanno confidenza con il sito espositivo, seguiranno training in loco e aiuteranno ad ultimare i preparativi in vista del giorno dell’inaugurazione del padiglione, fissata per il 1 Ottobre.