Firmato protocollo fra Consulta per l'Informazione e Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters

La Consulta per l'Informazione e l'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters hanno firmato un protocollo di intesa che ipotizza un percorso comune in materia di Formazione e difesa della Libertà di Stampa. Il documento è stato condiviso dai rispettivi Consigli Direttivi e firmato dai presidenti Roberto Chiesa e Alberto Chezzi; saranno calendarizzate una serie di iniziative di carattere culturale e formativo alle quali potranno partecipare tutti i colleghi.

“Prima ancora che la legge istituisse la Consulta per l'Informazione -ha detto il Presidente Roberto Chiesa- l'Usgi ha tenuto la luce accesa su argomenti come la libertà di stampa che non solo stanno alla base di chi fa il nostro mestiere, ma a garanzia di ogni singolo cittadino. Oggi la Consulta accoglie con piacere questa eredità e nel rispetto di ruoli e prerogative non esattamente sovrapponibili, crede sia importante fare un pezzo di strada assieme. La informazione di tipo professionale, che raccomandiamo, passa attraverso una formazione seria. Oggi, grazie a questo accordo, avremo tutti qualche possibilità in più”. “Quella di oggi -dice il Presidente USGI Alberto Chezzi- è per noi la tappa intermedia e formale di un percorso di collaborazione che esiste da tempo. L'USGI ha una serie di relazioni internazionali costruite negli anni che mette a disposizione della Consulta di cui fa parte. Credo che per i giornalisti sia una bella opportunità. Partiamo dalla formazione con l'obiettivo di allargare la base”.



CORSO DI FORMAZIONE 23 APRILE 2022

Con l'occasione ricordiamo che sabato 23 aprile pv è in programma un corso di formazione aperto a tutti gli iscritti a Consulta, USGI e ODG. Gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti possono formalizzare la partecipazione attraverso la nuova piattaforma e si vedranno riconosciuti 6 crediti deontologici.

