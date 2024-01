GDC: "La forza delle idee – il nuovo numero di azione dei GDC è disponibile nelle edicole sammarinesi"

È con questa breve presentazione che noi, Giovani Democratico Cristiani, annunciamo l’uscita del nuovo numero del periodico Azione. Realizzato dai volontari della redazione dei GDC, questo magazine è rivolto a tutti giovani che desiderano informarsi sulle dinamiche di attualità, politiche, culturali, economico finanziarie e tecnologiche che caratterizzano il territorio sammarinese. La Forza delle Idee, oltre ad essere il titolo di questa edizione, è la prospettiva con cui abbiamo deciso di sviluppare ogni articolo: uno spirito di ricerca che ha l’obiettivo di creare il concetto di una San Marino propulsiva ed innovatrice. Davide Tabarrini, Direttore del periodico e responsabile della comunicazione dei GDC, descrive quest’ultimo numero come “un’evoluzione di tutto ciò che si è visto fino ad oggi, una rappresentazione concreta dell’esperienza acquisita dalla redazione del Giovanile negli ultimi anni. Dopo diverse edizioni dedicate all’analisi di svariati aspetti internazionali e geopolitici, abbiamo deciso di addentrarci all’interno delle vicissitudini del nostro Paese. Questo ci ha permesso di realizzare un magazine totalmente rinnovato, tanto nel contenuto quanto nella grafica”. Una scelta che dimostra il desiderio dei giovani di vivere in un luogo che li rappresenti e stimoli il lettore a riflettere sulle scelte da intraprendere per il bene della comunità. Azione – La Forza delle Idee è disponibile gratuitamente all’interno di tutte le edicole della Repubblica di San Marino. È possibile ottenere la versione digitale del magazine attraverso la sezione dedicata ad Azione del sito dei GDC – www.gdc.sm – oppure inquadrando questo codice QR con il proprio smartphone.

C.s. GDC