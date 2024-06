Giunta di Castello della Città di San Marino. Un'altra targa

Una targa è stata svelata. Una targa necessaria che testimonia il bombardamento. Una storia importante e tragica che va ricordata ed è giusto ricordare perché la nostra storia e il ricordo è il patrimonio più grande che abbiamo. Ma non deve essere l'unico. Infatti mentre l'ennesima targa viene svelata altri patrimoni, patrimoni tangibili e altrettanto importanti per la nostra Repubblica, si lasciano abbandonati e in uno stato di degrado che ci dovrebbe fare pensare. Passando per Città vediamo Via Malagola che a un anno dalla frana si presenta in condizioni, se possibile, ancora peggiori di prima del crollo. In un anno l'unica novità è il bellissimo manifesto con il bellissimo progetto mai iniziato. La pista di pattinaggio di Campo Bruno Reffi aspetta da almeno 20 anni una sistemazione, ma ancora non si è deciso cosa farne nonostante la legge sulla conservazione dei monumenti obbliga al suo restauro. In attesa di veri progetti di riqualificazione, continuiamo nel Castello di Città a svelare targhe, lasciando deteriorare il patrimonio del Centro Storico e fare inaugurazioni in altri Castelli di parchi e piazze che ancora sono cantieri aperti.

Giunta di Castello della Città di San Marino