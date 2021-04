Gli studenti dell’Università di San Marino raccontano il corso di laurea in Ingegneria Gestionale: “Grandi prospettive”

Le testimonianze degli iscritti al programma formativo caratterizzano gli Open Day virtuali, sul sito www.unirsm.sm

“Ho scelto questo corso di laurea per le grandi prospettive offerte a livello lavorativo e perché il percorso formativo è interessante, oserei dire accattivante”. Questa la testimonianza di Sara Cerosio, iscritta all’ultimo anno del programma triennale in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nell’ambito degli Open Day virtuali dell’Ateneo sammarinese attualmente disponibili sul sito www.unirsm.sm.

La studentessa racconta la propria esperienza in uno dei podcast realizzati per far comprendere agli interessati cosa significa studiare sul Titano: “Possiamo seguire le lezioni sia in aula”, fatta eccezione per le limitazioni legate alla pandemia, “che in un secondo momento grazie a registrazioni video che restano disponibili in archivio”, prosegue citando uno dei servizi che l’hanno agevolata nello studio. “Vengono inoltre proposti corsi straordinari come quello in ‘lingua e cultura cinese’, al quale ho partecipato. Al termine c’è stata la possibilità di prendere parte a un viaggio a Pechino insieme all’Istituto Confucio di San Marino. Là ho potuto seguire workshop molto interessanti, oltre a visite guidate”. Quella in Cina, sottolinea, “è stata un’esperienza straordinaria”.

Insieme a Sara, sono sei gli iscritti ai corsi in Ingegneria Gestionale che si raccontano nei podcast disponibili sulle pagine web degli Open Day, curati dall’emittente Usmaradio. Presenti anche video, approfondimenti e la registrazione di una diretta Facebook di 50 minuti, oltre alla possibilità di concordare colloqui online con i docenti.

Nell’anno accademico in corso i percorsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Gestionale seguono oltre 200 studenti e hanno coordinato 70 tirocini, con il coinvolgimento di 24 docenti. “Molti degli studenti iscritti al secondo anno della magistrale – spiega la direttrice dei programmi formativi, Barbara Bigliardi - iniziano a lavorare ancor prima di conseguire la laurea, a dimostrazione della grande richiesta di ingegneri gestionali da parte delle aziende”.

Gli Open Day virtuali, dedicati principalmente agli studenti che stanno pianificando il loro futuro universitario, coinvolgono inoltre i corsi di laurea in Comunicazione e Digital Media, Design, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio.









Comunicato stampa

UniRSM