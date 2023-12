Grande partecipazione al Concorso Internazionale per assumere specialistici ortopedici all’Ospedale di Stato di San Marino

Si sono tenuti nella mattinata di venerdì 15 dicembre all’Ospedale di Stato le prove di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di due specialisti ortopedici. Al concorso hanno partecipato ben 5 specialisti ortopedici provenienti da diverse Regioni italiane. Questo risultato conferma la capacità attrattività delle strutture dell’Istituto per la Sicurezza Sociale anche per branche specialistiche come l’ortopedia per le quali, altrove, ai concorsi non si presenta nessuno. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ISS, www.iss.sm nell’apposita sezione dedicata ai bandi e concorsi, una volta concluso l’iter amministrativo e completati gli adempiti di legge.